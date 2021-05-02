بعد حديثه عن العمال.. برلماني يكشف محاور خطاب الرئيس السيسي

قال النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بمناسبة عيد العمال، بمثابة خارطة طريق للعمال عما قدموه خلال السنوات الماضية والمنتظر منهم خلال الفترة المقبلة، موضحا ان تلخيص خطاب السيسي في محورين أساسيين يؤكدان نهج القيادة السياسية الحالية وهما الانتاج والتدريب.



وأوضح عبد الهادي خلال تصريحات له، أن جهود العمال المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج وهو ما ظهر في حجم المشروعات العملاقة المتلاحقة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية والتي لا تزال تدشنها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، فضلا عن مشروعات الطرق والإسكان.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس تطرق في خطابه إلى المحور الثاني في عملية التنمية التي يقوم بها العمال وهو التدريب، حيث أكد على أهمية التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا.



وشدد عبد الهادي على أهمية التدريب والتحديث في استيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، مؤكدا أن عملية التدريب والتحديث المستمر مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة وسرعة الانتاج وهو ما سعت الدولة إلى تنفيذه مؤخرا.