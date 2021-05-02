عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديثه عن العمال.. برلماني يكشف محاور خطاب الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بمناسبة عيد العمال، بمثابة خارطة طريق للعمال عما قدموه خلال السنوات الماضية والمنتظر منهم خلال الفترة المقبلة، موضحا ان  تلخيص خطاب السيسي في محورين أساسيين يؤكدان نهج القيادة السياسية الحالية وهما الانتاج والتدريب.


وأوضح عبد الهادي خلال تصريحات له، أن جهود العمال المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج وهو ما ظهر في حجم المشروعات العملاقة المتلاحقة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية والتي لا تزال تدشنها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، فضلا عن مشروعات الطرق والإسكان.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس تطرق في خطابه إلى المحور الثاني في عملية التنمية التي يقوم بها العمال وهو التدريب، حيث أكد على أهمية التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا.


وشدد عبد الهادي على أهمية التدريب والتحديث في استيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، مؤكدا أن عملية التدريب والتحديث المستمر مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة وسرعة الانتاج وهو ما سعت الدولة إلى تنفيذه مؤخرا.

عيد العمال مجلس الشيوخ الرئيس السيسي احتفالات عيد العمال اجازة عيد العمال

ترشيحاتنا

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

مسلسل اللي مالوش كبير.. دينا فؤاد تهدد بدرية طلبة

بعد عيون صفية والقرش .. عصفورة كيا الشهيرة

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

السعودية.. وزير المالية يعلن إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ