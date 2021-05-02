الصور الأولى لعودة حورية فرغلي إلى مصر بعد رحلة علاجها

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عددا من الصور الخاصة بالفنانة حورية فرغلى والتي عادت منذ قليل الى مصر بعد إجراء 4 عمليات جراحية في أنفها.

عادت منذ قليل الفنانة حورية فرغلي إلى القاهرة برفقة عدد من أقاربها وشقيقها ، وذلك بعد إجرائها عددا من العمليات فى الولايات المتحدة الأمريكية .

حورية فرغلى

وأجرت حورية فرغلي عملية جراحية ثالثة يوم 24 مارس الماضي، كما أجرت قبلها عمليتين ، كانت العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس ، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح وكانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعها في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحته.

حورية فرغلى

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.

وكانت حورية أبدت من قبل استياءها من انتشار صورة متداولة على السوشيال ميديا التى اعتقد البعض أنها بعد إجرائها عمليتها الجراحية فى أمريكا.

حورية فرغلى

وقالت ان الصورة قديمة منذ نحو 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها وكانت سببا فى العمليات التى تلتها، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير": مضيفة:"الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها لكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".

تعليق حورية فرغلى

ونشرت حورية صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لـ "صدى البلد "أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحي الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى العالمى بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".