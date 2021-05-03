تركيا: نرغب في تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

أعربت تركيا، اليوم الاثنين، عن رغبتها في تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر، وذلك قبل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر.. نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

يأتي ذلك بعدما صادق البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإجماع الأصوات، لتشكيل مجموعتي صداقة مع مصر وليبيا.

كما تم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

ومن المقرر أن ترسل تركيا وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تحسين العلاقات.