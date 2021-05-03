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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رئيس قسم الصدر بقصر العيني يكشف أعراضا جديدة بعد التعافي من كورونا

صدى البلد

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن اختفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، تعني بداية التعافي وتتراوح فترة النقاهة من 3 إلى 4 أسابيع، هذه الفترة تستدعي الراحة التامة، لعدم حدوث أي انتكاسة مع الغذاء الجيد لحسن عمل الجهاز المناعي.

 

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استشاري يكشف الأعراض التي تظهر على المتعافي من كورونا| فيديو

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وأوضح أيمن سالم ، أن ما بعد الكورونا تستمر الأعراض لفترة أسابيع أو قد تمتد لشهور ، وذلك عند نسبة بسيطة من مرضى كورونا، وتظهر تلك الأعراض في شكل سعال خفيف متقطع مع ضيق تنفس وآلام بالجسم والكحة مع فقدان حاسة الشم، مشيرا إلى أن ذلك لا يستدعي علاج محدد وإذا اشتدت الأعراض لابد من استشارة الطبيب المختص، وبدوره سيكتب روشتة طبية تخفف من حدة الألم.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى الأحد.

 

كما تم تسجيل1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وكشفت عن وفاة 67 حالة جديدة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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