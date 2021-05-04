أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ والرنجة

تلعب معرفة أعراض التسمم دور كبير في إنقاذ مئات الضحايا في مثل هذا التوقيت كل عام بسبب تناول الفسيخ والرنجة .. حيث يساعد اكتشاف أعراض التسمم في تلقي العلاج بسرعة قبل حدوث مضاعفات

أوضح الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن معرفة أعراض التسمم التى تظهر بعد تناول الفسيخ والرنجة هى أهم خطوة في إنقاذ المصاب ، وكلما تأخرت كلما تمكن السم من الانتشار داخل الجسم واحداث مضاعفات خطيرة.

أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

أضاف بدران في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أن أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة تختلف من شخص لآخر وحسب كمية السمك التى تم تناولها، وبصفة عامة أعراض التسمم بسبب الفسيخ والرنجة، هى:

التسمم يؤدى إلى حدوث شلل فى عضلات الجسم مما يسبب ارتخاء الجسم و فشل الجهاز التنفسى و شلل الحجاب الحاجز العضلة الرئيسية المسئولة عن التنفس.

تبدأ أعراضه في الظهور بعد عدة ساعات إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الفاسد يبدأ الشلل فى عضلات الرأس والعنق ثم يهبط إلى عضلات الجسم تدريجيا حتى يصل إلى القدمين

يسبب إزدواج و صعوبة فى الرؤية نتيجة إصابة العضلات المحركة للعين

يسبب صعوبة البلع نتيجة إصابة عضلات البلعوم و جفاف الفم

يسبب صعوبة الكلام

يسبب انخفاض ضغط الدم

ينتشر الشلل بسرعة ليشمل عضلات الكتفين ثم الذراعين ثم الجزع ثم الفخذين ثم الساقين ثم القدمين

الوفاة تحدث من شلل عضلات التنفس

كما أن هناك معلومات مهمة يجب معرفتها عن التسمم الغذائي غير الاعراض وهى انه غير معدى و يصيب كل من يتناوله فى كافة الأعمار بنفس الأعراض