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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: نجحنا في استرداد أصول وقفية بقيمة 7 مليارات و600 ألف جنيه خلال 9 سنوات

صدى البلد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

 

 
وخلال اللقاء ناقش الوزير مع قيادات الهيئة كل ما يتصل باستراتيجية العمل بهيئة الأوقاف، ولا سيما ما يتصل بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها واستيداء حقوقها وتطوير منظومة العمل الإداري والتواصل التكنولوجي والتحول الرقمي بالهيئة.

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وأكد وزير الأوقاف ان ما نقوم به من  خدمة مال الوقف  خلال شهر رمضان عبادة تؤجر عليها ، فالعبادة لا تقتصر على الصلاة والقيام والذكر فقط .

 

وكشف وزير الأوقاف ان جهود تحصيل مناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية خلال اليومين الماضيين اسفرت عن جمع 2 مليون و400 الف جنيه وأن إجمالي ما تم تحصيله خلال الخمسة ايام الاجازة التي اقرتها الحكومة بلغت 6 ملايين و200 الف جنيه. وهو ما يعكس كم المجهود المبذول من العاملين بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية لتحصيل الإيرادات من المستأجرين .

 

وأعلن وزير الأوقاف أن اجمالي ما تم تحصيله خلال شهر أبريل بلغ  205 ملايين جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام  الماضي.

 

وكشف جمعة، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو  876 مليون جنيه وتم استلامها بعد نزاع قضائي أو بعد العثور على الحجة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحا انه ومنذ توليه الوزارة و حتى الآن بلغ إجمالي ما تم استرداده من أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليارات و600 مليون جنيه".

وزير الاوقاف هيئة الاوقاف

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