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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مزهلة للتمر فى رمضان

تعرف على فوائد التمر المجفف وآثاره الجانبية

فوائد التمر في رمضان
فوائد التمر في رمضان

 

كشف موقع هيلثي عن الفوائد الصحية والآثار الجانبية للتمور المجففة، يحب معظم الناس تناول التمر بسبب نكهته الحلوة، يمكن تناول الفاكهة الجافة في أي وقت. أيضًا ، يشيع استخدامه في الشتاء بسبب قيمته الغذائية العالية،هذه مفيدة للغاية في الصيف لأن المصلين المسلمين يستهلكون التمر خلال شهر رمضان.

فوائد تناول التمر المجفف

 

فيما يلي الفوائد الصحية لتناول التمر المجفف.

جيد لصحة القلب

 

إذا كان الشخص يعاني من مرض في القلب ، فيمكنه أيضًا تجربة التمر الجاف. كما أن التمر المجفف يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ولا يحتوي على الكوليسترول الذي يعزز صحة القلب. كما أنها فعالة في خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار.

يحسن الهضم

 

فائدة أخرى لاستهلاك شوارا هي أنه يساعد على تحسين الهضم. له العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تعزز قدرات الجهاز الهضمي وتحسن التمثيل الغذائي. كما أنه صحي للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من أوزانهم بشكل طبيعي.

سلبيات التمر المجفف

 

على الرغم من وجود العديد من مزايا تناول التمر ، لا يمكنك تجاهل المخاطر المرتبطة بتناول التمر. على الرغم من أنها غنية بالمعادن والألياف والفيتامينات ، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب أن تعرفها. إلى جانب احتوائها على العناصر الغذائية ، فإنها تحتوي أيضًا على مستوى كبريتيت ضار.

يسبب الحساسية

 

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بحساسية تجاه الكبريتات من تفاعلات حساسية شديدة. العلامات الأكثر شيوعًا للحساسية هي الجلد الأحمر ، والماء ، والحكة ، واحمرار العينين ، وحساسية العين ، وسيلان الأنف ، وما إلى ذلك. تتغير هذه الأعراض من شخص لآخر ولكن الحساسية تختبر بعد وقت قصير من تناول التمر.

نسبة عالية من السكر

 

إذا رأينا الخصائص الغذائية للتمور المجففة ، فهذه نسبة عالية من السكر مقارنة بالعناصر الغذائية الأساسية. يحتوي التمر على سكر طبيعي ولكن عملية التجفيف تجعله قليل السكر.

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