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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يخشى ريمونتادا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

مانشستر سيتي - باريس
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان

 يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “الاتحاد”، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وعاد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، بانتصار ثمين على سان جيرمان من ملعب حديقة الأمراس  (2-1).

 

ويتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ما ينذر بمواجهة مثيرة على أرض الفريق الباريسي.

ويخوض السيتي ثاني نصف نهائي له منذ 2016 عندما سقط أمام ريال مدريد، بينما كان يدربه التشيلي مانويل بيليجريني.

 

والعام الماضي وتحت قيادة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا، ودع السيتي البطولة على يد ليون الفرنسي في ربع النهائي.

 

وهذا الموسم يخوض مانشستر سيتي نصف النهائي، بعدما لم يتلق أي هزيمة في مشواره نحو هذا الدور، كما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات وأطاح في ثمن النهائي ببوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يقصي بوروسيا دورتموند من ربع النهائي.

 

أما باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فمني بهزيمتين في دور المجموعات أمام مانشستر يونايتد ولايبزيج ولكنه انتفض بعدها ليطيح ببرشلونة من ثمن النهائي، ثم حامل اللقب بايرن ميونخ من ربع النهائي.

 

ويعود الفضل في تأهل باريس سان جيرمان، الذي يأمل في خوض النهائي الثاني له على التوالي، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام البايرن، بشكل كبير إلى مهاجمه كيليان مبابي الذي أحرز 8 أهداف في البطولة وحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.

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