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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشهد تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا

جانب من زيارة وكيل
جانب من زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى شربين

شهد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية اليوم الثلاثاء تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى شربين المركزي.


 يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة نحو تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات المحافظات.

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بدء تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا فى مستشفيات الدقهلية


كما شهد  وكيل الوزارة مرحلة ما قبل التطعيم  والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.


وأوضح وكيل الوزارة انه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي.

 

كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على مركز اللقاح وتفقد سير العمل به مشيرا الى ان التطعيم امن وبالمجان ودعى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

 

فيما تم امس الاثنين بدء فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع مرضى الغسيل الكلوي أثناء تلقي خدمة الغسيل بجميع مراكز ووحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الاسرة بالدقهلية. 


كما شهد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد وذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هال زايد وزيرة الصحة بدأت اليوم فعاليات تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات الدقهلية.


وشهد وكيل الوزارة مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح ودعا  جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
www.egcovac.mohp.gov.eg
 

كما شهد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن امس الاثنين، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة بدار الأمل للمسنين بالمنصورة.


جاء ذلك خلال زيارتهم دار الامل للمسنين حيث قاما بتقديم التهاني والورود والحلوى لجميع كبار السن بدار الامل للمسنين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم لرفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على تلقي اللقاح. 


كما شهدا تلقى الجرعة لعدد كبير من كبار السن بالدار، كما شهدا مرحلة ما قبل التطعيم من الاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح وذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتيسير إجراءات التطعيم على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وحرصا على راحتهم وصحتهم وتزامنآ مع الأجواء الرمضانية العطرة وفي إطار الدعم لكبار السن.


وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن بدور الرعاية على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن والحرص على راحتهم. 
 

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الدقهلية لقاح كورونا مستشفى شربين وزارة الصحة مستشفي اخبار الدقهلية اخبار المحافظات

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