جامعة القاهرة تطلق مسابقات للطلاب أونلاين.. تفاصيل

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة القاهرة، مسابقة Online للطلاب في مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات “العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري”، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.



ونوهت الإدارة إلى أن مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.





كما تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.



كما أعلنت الجامعة أنه على الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، إرسال مشاركاتهم بحد أقصى يوم الاثنين 31 مايو 2021 على البريد الإلكتروني لرعاية الشباب [email protected] .



و أوضح نائب رئيس الجامعة، أن الأعمال الفائزة ستمنح جوائز مالية في مج"ل "الفصحى - العامية)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه، ومن المركز الرابع إلى المركز العاشر 400 جنيه.

