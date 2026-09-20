قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار:زيادة أسعار تذاكر دخول قاعات المتحف القومي للحضارة اعتباراً من 1 أبريل
وزير الخارجية للمنظمات اليهودية الأمريكية: مصر ترفض التهجير والضم ومشروع E1.. ولا سلام مع فرض الأمر الواقع
المصري البورسعيدي في مهب الريح ..3 هزائم متتالية وقرارات عاجلة لإنقاذ الفريق
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية
3 مفاتيح للنجاح و5 للتوازن.. أبرز رسائل البابا تواضروس لكهنة ببا والفشن
مي عبد الحميد: طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة
لمواجهة غلاء المعيشة.. اليونان تبحث خفض ضرائب الوقود مؤقتًا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي
مصرع شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات لـ الدعم السريع على مدينة الأبيض
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية القرآن الكريم للبنات مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. صور
الدواجن المبردة تتصدر المشهد.. مطالب بالتحول من البيع الحي إلى دعم المجمد
برشلونة يخسر جهود كريستنسن لأسابيع بسبب الإصابة
من نيويورك.. الاتحاد الإفريقي يدعو إلى نظام دولي أكثر تمثيلا وإنصافا للقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثعبان يثير القلق بين أهالي العبور الجديدة.. والمواطنين يتمكنون من التخلص منه

العثور على ثعبان
العثور على ثعبان
إبراهيم الهواري

أثار ظهور ثعبان داخل أحد الأماكن السكنية بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، حالة من القلق بين الأهالي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأظهر الفيديو تجمع عدد من المواطنين حول الثعبان، قبل أن يتمكن الأهالي من التخلص منه، دون ورود معلومات عن وقوع إصـابات أو تعرض أي من السكان للأذى جراء الواقعة.
وأثار المقطع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بشكل آمن، خاصة داخل المناطق السكنية، تجنبًا لتعريض المواطنين للخطر.

السيطرة على حريق 


من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بمنطقة نزلة باسوس، التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أوخسائر في الأرواح.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث جرى فرض كردون أمني حول العقار ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، قبل نجاح القوات في السيطرة عليها وإخمادها بالكامل.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة نزلة باسوس بدائرة مركز القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

القليوبية أمن القليوبية العبور المساكن ثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

المانجا

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

دايهاتسو تيريوس

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد