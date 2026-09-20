ثعبان يثير القلق بين أهالي العبور الجديدة.. والمواطنين يتمكنون من التخلص منه

أثار ظهور ثعبان داخل أحد الأماكن السكنية بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، حالة من القلق بين الأهالي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر الفيديو تجمع عدد من المواطنين حول الثعبان، قبل أن يتمكن الأهالي من التخلص منه، دون ورود معلومات عن وقوع إصـابات أو تعرض أي من السكان للأذى جراء الواقعة.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بشكل آمن، خاصة داخل المناطق السكنية، تجنبًا لتعريض المواطنين للخطر.

السيطرة على حريق



من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بمنطقة نزلة باسوس، التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أوخسائر في الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث جرى فرض كردون أمني حول العقار ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، قبل نجاح القوات في السيطرة عليها وإخمادها بالكامل.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة نزلة باسوس بدائرة مركز القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها.