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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الشرقية: أيام العمل بالمدارس لم تتغير.. والسبت يطبق بـ180 مدرسة فقط

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في بيان لها أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تشغيل جميع مدارس المحافظة من السبت إلى الخميس بواقع 6 أيام عمل أسبوعيا، مطالبة أولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية.

وأوضحت المديرية أن مدارس الشرقية، التي يتجاوز عددها 5 آلاف مدرسة، تعمل وفقا لعدة أنظمة تشغيل، حيث تعمل أكثر من 4820 مدرسة بنظام خمسة أيام أسبوعيا، من الأحد إلى الخميس، بالنسبة لإدارة المدرسة والمعلمين والعاملين والطلاب.

وأشارت إلى أن 41 مدرسة تعمل بنظام "اليوم الدوار"، بما يضمن حصول جميع أطراف العملية التعليمية على خمسة أيام عمل أسبوعيا بالتبادل، بينما لا يتجاوز عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أو الفترة الممتدة حاليا 180 مدرسة بالتعليم العام، وذلك بفضل الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق نظام اليوم الواحد.

وأكدت المديرية أن تشغيل يوم السبت لا يشمل جميع مدارس المحافظة وإنما يقتصر على المدارس التي تعمل بنظام الفترتين أو الفترة الممتدة وذلك لاستيفاء الخطة الدراسية للمواد الأساسية، نظرا لعدم كفاية أيام الدراسة الحالية لتنفيذ الخطة الزمنية المقررة بالكامل.

وأوضحت المديرية في بيانها أن طلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، إلى جانب طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا، سيستمرون في الدراسة لمدة خمسة أيام أسبوعيا حتى داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، نظرا لاستيفاء خططهم الدراسية، كما سيعمل جميع المعلمين والعاملين خمسة أيام أسبوعيا، مع تشغيل المدرسة لمدة ستة أيام بالتبادل، وفقا للنصاب القانوني للمعلم.

وأضافت المديرية أن الأمر ينطبق كذلك على مدارس التعليم الفني التي تعمل بنظام الفترتين أو الفترة الممتدة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول الطلاب على كامل حقوقهم التعليمية واستيفاء الخطة الدراسية دون التأثير على انتظام العملية التعليمية.

وكشفت المديرية عن قرب الانتهاء من أعمال 24 مدرسة جديدة أو مدارس كانت تخضع لأعمال صيانة، ومن المقرر استلامها خلال شهر، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغط على المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتقليل الحاجة إلى تطبيق هذا النظام.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على أن الباب مفتوح أمام المدارس الراغبة في الخروج من نظام الفترتين أو الفترة الممتدة، من خلال تطبيق نظام اليوم الدوار أو تحقيق التكامل بين المدارس واستثمار الفراغات المتاحة، مؤكدة أن هناك حلولا يمكن تطبيقها في عدد كبير من المدارس، شريطة توافر الإرادة والعمل المشترك بما يحقق الصالح العام.

واختتمت المديرية دعوتها لأولياء الأمور والعاملين بالمدارس المعنية إلى تفهم طبيعة الإجراءات التنظيمية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على حقهم الكامل في التعليم، مع استمرار العمل على إيجاد حلول عملية تتيح لأكبر عدد ممكن من المدارس العمل بنظام اليوم الواحد.

الشرقية بمحافظة الشرقية التربية والتعليم مدارس المحافظة

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