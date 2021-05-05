كنت مرعوبة .. سر خوف إنجي المقدم في الاختيار 2 .. فيديو

علقت الفنانة إنجي المقدم ، نجمة الأعمال الوطنية في شهر رمضان ، عن دورها في مسلسل " هجمة مرتدة " ، قائلة : " كنت خايفة جداً وأنا بمثل الشخصية ديه ، لأنها شخصية شريرة ، ومكر ، ودهاء ، وأكيد هتتكرهي " .

وأضافت " إنجي المقدم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي " ، أنها سعيدة بمشاركتها في هذا المسلسل ، وبتجربتها مع المخرج أحمد علاء ، ومع جميع الممثلين المشاركين في المسلسل ، معقبة : " أنا بحب أعمل حاجة جديدة ومختلفة عن كل مرة ، وبحب أتحدى نفسي " .

وكشفت الفنانة إنجي المقدم عن دورها في مسلسل الاختيار2 ، وكواليس ما حدث بينها وبين زوجة الضابط " زكريا " ، قائلة : " كنت مرعوبة جداً وقلقانة ، لأن المسلسل ده عمل خاص ، وله شعبية كبيرة ، وناجح ، وكل الناس هتشوفه ، فكنت بخاف عشان الغلطة فيه بفورة طبعاً زي ما بيقولوا " .

وتابعت : " اما قعدت مع مدام هبة زوجة الضابط الحقيقية ، استفدت منها جداً ، وكانت جلسة مهمة ، وحاولت أقرب منها ، وأبقى شبهها في كل حاجة ، في حدود السيناريو اللي كان مكتوب " .

وأوضحت ، أن أول يوم تصوير لها في مسلسل الاختيار2، كان مشهد إبلاغها لـ " رشا " ، إن زوجها الضابط " محمد مبروك " استشهد ، معقبة : " كنت مرعوبة والمشهد كان صعب عليا جداً ، فحاولت أنا والفنانة بشرى مع المخرج بيتر ميمي ، بكل مجهودنا إننا نحس المشهد ونظهره للناس زي ما احنا حاسينه " .