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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب لاعبي الأهلي وشيكابالا فقط من الزمالك.. تشكيل الجولة الـ19 بالدوري الممتاز

شيكابالا أمام بيراميدز
شيكابالا أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تشكيلة فريق الأسبوع للجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز التي اختتمت أول أمس الإثنين، بهزيمة الأهلي على يد غزل المحلة 1-0.


وجاء تشكيل فريق الأسبوع ليشهد غياب نجوم الأهلي بالكامل، بينما ظهر محمود عبد الرازق “شيكابالا” فقط من الزمالك.

كما ظهر ثلاثي بيراميدز، شريف إكرامي ومحمد حمدي وعبد الله السعيد.

وكان تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

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تشكيل الجولة الـ19 بالدوري الممتاز

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي (بيراميدز) 

خط الدفاع: حسن مجدي (طلائع الجيش) - محمد فتح الله  (غزل المحلة) - محمود البدري (سموحة) - محمد حمدي  (بيراميدز).

خط الوسط: أشرف السيد (غزل المحلة) - أحمد الشيمي (المقاولون العرب).

خط الوسط الهجومي: شيكابالا (الزمالك) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - إسلام محارب (طلائع الجيش).

خط الهجوم: شكري نجيب (الإسماعيلي).

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، يليه بيراميدز في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، ثم المصري والاتحاد السكندري على الترتيب، برصيد 29 نقطة لكل منهما.

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احمد شوبير تشكيلة فريق الأسبوع الدوري المصري الممتاز أخبار الرياضة النادي الأهلي نادي الزمالك شيكابالا الأهلى الزمالك غياب لاعبي الأهلي

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