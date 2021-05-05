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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية


قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد حاليا  النصف الثانى من فصل الربيع والذى يشمل النصف الثانى من شهر مايو و حتى النصف الأول من شهر يونيو والذى يتميز بارتفاع درجات الحرارة .

 

وأضاف "  شاهين  "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الموجة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام تشهد طقس شديد الحرارة على جميع ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار وستكون ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع حيث بدأت منذ أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء .

 

وأشار إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم الأربعاء 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار والتى تتعامد فيها أشعة الشمس على الأرض على أن تنخفض موجة الحرارة بداية من غدا الخميس 3 درجات على أن تصل يوم الجمعة 35 درجة حرارة مئوية ثم تعاود يوم السبت مجددا درجة الحرارة.


وتابع أن فصل الصيف توزيعات درجة الحرارة مختلفة تمامأ عن فصل الربيع والتى ترتفع فيه نسب الرطوبة بشكل كبير جدأ والتى تتجاوز 90% والتى يزود شعورنا ب موجة الحرارة وفقأ لتأثرنا ب منخفض الهند الموسمى .
 

الأرصاد الجوية موجة شديدة الحرارة الدكتور محمود شاهين اخبار طقس مصر

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