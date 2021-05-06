دهستها باللودر.. محافظة تتخلص من الشيش بعد ضبطها وتتعهد: لن نعيدها لأصحابها مرة أخرى

بعد مصادرتها من المقاهى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذ عمليات الإعدام دهساً أسفل اللودر بحق الـ شيش التى تتم مصادرتها من المقاهي والكافيتريات المخالفة الواقعة بنطاق الوحدة المحلية.

صادرت الوحدة المحلية 100 شيشة، خلال حملة على الكافيهات والمقاهي، وجرى إعدامها وتكسيرها أسفل لودر تابع لمجلس المدينة، والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر عملية إعدام الشيش، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة إسلام محمود، مسئول البيئة، ومبارك عبد العاطي، شئون قانونية، وسعد سيد، مدير إدارة المتابعة.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على الجميع بضرورة الالتزام، مع استمرار تكثيف الحملات على الكافيهات والمقاهي ومصادرة الشيش وإعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهي والكافيهات مرة أخرى.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات مستمرة بناءً على توجيهات محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة وضبط أي مخالفة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا نفذت عملية إعدام لـ ٤٠٠ شيشة دهسا أسفل اللودر، وسط اهتمام وتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الإجراء الصارم تجاه ما يتم مصادرته من شيش.

إعدام الشيش دهسا بقنا

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