جريمة مكتملة الأركان.. حسام موافي يكشف مفاجأة عن آلام المفاصل.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب آلام المفاصل.



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التهاب المفاصل شيء مهم جدا، والكثير يعتقد أن التهاب المفاصل مرتبط بالروماتيزم"، لافتا: "كلمة غلط جدا هي آلام روماتيزمية، لكن لا يوجد في الطب شيء اسمه شخص عنده روماتيزم".



وأوضح: "الروماتيزم أنواع كثيرة جدا، ولا بد من أن يتم التشخيص أولا"، متابعا: "اذا شعر الشخص بآلام في المفاصل، قد تكون حمى روماتيزمية، أو مرض مناعي، أو تآكل في المفاصل، أو نقرص، وهناك أسباب كثيرة جدا".



وتابع حسام موافي: "إذا قال لي مريض مفاصلي بتوجعني لا أقوم بتشخيصه، ولا أستطيع أن أقول له تناول هذا العلاج سيقضي على الآلام، دي جريمة مكتملة الأركان".