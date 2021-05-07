بخاف من الأماكن العالية.. انهيار نسرين طافش رغم اكتشاف مقلب رامز عقله طار

وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة ، من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة “أم بي سي مصر”، تقديم الفنان رامز جلال.

وصعدت نسرين طافش مع رامز جلال والمساعدين إلى “كبسولة الهوب دروب” وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، وبدأت التحرك في الهواء، وبدا رامز جلال في رش الماء والروائح الكريهة داخل الكبسولة.

ومع تأرجح الكبسولة في الهواء عاليا، بدأت نسرين طافش فى الانهيار والبكاء قائلة:" نزلوني".

وقام مساعدو رامز بدفع نسرين طافش من الكبسولة إلى حمام السباحة، وقفز رامز جلال ورائها، وعند خروجها من حمام السباحة واصلت طافش بكائها بشدة، مؤكدة، أنها تخاف من الأماكن العالية.

وسخر رامز جلال من نسرين طافش قائلا:" هي كل وحده حلوه بيضاء إمكانياتها مساعداها هتضايقنا، هى النجومية مالهالش كبير، طافش دا مش اسم فنى خالص".

وتغزل رامز فى نسرين طافش قائلا:" أنثى مزة فتاكة، تهوى ابراز مواطن جمالها على الانستجرام، اظبطى القميص عشان نذيع الحلقة، متزودوش النار أحسن السيليكون يسيح".

فكرة برنامج رامز عقله طار وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.