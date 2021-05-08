طقس شديد الحرارة.. الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وبعض المناطق غدا

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد نهارا، وذلك على مناطق الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون حارا على السواحل الشمالية.

ويبقى الطقس غدا معتدل على جميع الأنحاء ليلا، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى و 24 للصغرى، السواحل الشمالية 30 للعظمى و الصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 38 للعظمى و الصغرى 26، شمال الصعيد 34 للعظمى و الصغرى 25، جنوب الصعيد 44 للعظمى و الصغرى 28.