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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة حول قضية اختراق هاتف جيف بيزوس

جيف بيزوس
جيف بيزوس

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، أن الحقائق حول قضية اختراق هاتف المدير التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أثبتت عدم ضلوع المملكة في تلك المزاعم.

وقال الجبير عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه”.

وأضاف: “هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟".

وواجهت السعودية عام 2018 اتهامات باختراق هاتف جيف بيزوس، عن طريق رسالة تم إرسالها له، وهو ما نفته السعودية في أكثر من مناسبة.

وقالت الخارجية السعودية آنذاك إن التقارير الإعلامية التي تشير إلى وقوف المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس غريبة، ودعت إلى التحقيق في هذه الادعاءات للحصول على كل الحقائق.

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