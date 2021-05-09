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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حواجب سميكة

مكونات طبيعية للحصول على حواجب أكثر سمكا

حواجب كثيفة
حواجب كثيفة

الحاجبان أحد أكثر أجزاء وجهك وضوحًا، وتختلف رغبة السيدات في شكلها فالبعض يفضلنها رقيقة، والبعض الآخر يفضلنها كثيفة ويبحثن عن علاجات لجعلها أكثر سمكًا.

فيما يلي بعض أفضل المكونات التي يمكنك تجربتها للحصول على حواجب كثيفة.

1. زيت الخروع

استخدمي زيت الخروع بشكل يومي على جذور الحاجب لأنه يعزز نمو الشعر ويضمن أيضًا أن تكون خيوط الشعر سميكة وقوية.

2. زيت جوز الهند

الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند مع البروتينات الطبيعية في الشعر تمنع الشعر من التكسر، والعناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين E في زيت جوز الهند توفر حواجب كثيفة.
 

3. زيت الزيتون
 

زيت الزيتون غني بفيتامين هـ وفيتامين أ اللذان يساعدان في النمو الكلي لشعرك، كما أنه مصدر الجسم الطبيعي للزيوت الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر.

4. عصير البصل

يحتوي عصير البصل على معادن، سيلينيوم، كبريت ، فيتامينات سي وفيتامين ب التي تعتبر ممتازة لنمو الشعر، ويساعد على نمو شعر الحاجب بشكل أسرع، علاوة على ذلك، يحسن الكبريت أيضًا إنتاج أنسجة الكولاجين اللازمة لنمو الحاجب.

5. صفار البيض

يتكون شعر الحاجبين من بروتين الكيراتين، والبيض هو أفضل مصادر البروتين، والكيراتين هو المكون الرئيسي في مكمل نمو الشعر، ويعتبر صفار البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين الذي يساعد في نمو الحاجبين.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

الدورة الدموية زيت الزيتون الحديد مضادات الأكسدة البروتين زيت جوز الهند زيوت

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