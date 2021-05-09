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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها ليفربول ويوفنتوس.. 5 عمالقة مهددون بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يواجه العديد من كبار فرق القارة العجوز، شبح الغياب عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021 -2022، على رأسها ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

 

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز الفرق المهددة بالغياب عن أبطال أوروبا الموسم المقبل:

1- ليفربول:

يقدم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب بـ 57 نقطة.

 

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا 2018 - 2019، أصبح حلمه الآن، هو التأهل إلى إنهاء البريمرليج في مركز مؤهل إلى لقب التشامبيونزليج، بعدما فقد كل الفرص على الحصول على لقب الموسم الحالي.

 

يحتاج ليفربول لإنهاء الدوري الإنجليزي، ضمن الأربعة الكبار، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

 

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2- تشيلسي:

فريق تشيلسي يواجه منافسة شرسة من قبل  وست هام وليفربول على إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الذهبي.

 

يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يضمن حتى الآن، المشاركة في مشاركة دوري أبطال أوروبا.

 

في حال فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له، يوم 29 مايو الجاري، يضمن البلوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن مركزه في الدوري الإنجليزي.

 

3- يوفنتوس :

يأمل نادي يوفنتوس في إنهاء الدوري الإيطالي هذا الموسم، ضمن الثلاثة الكبار، للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

يوفنتوس فشل في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد السيطرة عليه آخر 9 مواسم.

 

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة.

 

يذكر أن إنتر ميلان حسم لقب الدوري الإيطالي، الأسبوع الماضي، بعد حرمان 11 عاما.

 

4- ميلان:

 

شهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في نتائج فريق إيه سي ميلان، حيث تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بعدما كان منافسا لجاره إنتر على اللقب منذ أسابيع.

 

يأمل ميلان في العودة إلى  دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الغياب عن المشاركة في المسابقة خلال السنوات الماضية.

 

5- بوروسيا دورتموند:

يقاتل فريق بوروسيا دورتموند لحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية مسابقة الدوري الألماني.

 

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، ويطمح في إنهاء الموسم في المركز الثالث، من أجل المشاركة في دوري الأبطال.

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