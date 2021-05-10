مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-5-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنيند الموافق 10-4-2021، العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية .