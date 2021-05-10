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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-5-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاثنيند الموافق 10-4-2021، العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية . 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام X بيرنلي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس   X غرناطة – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي X موريرينسي  – الساعة السابعة مساء

بورتو X  فارينزي – الساعة التاسعة والربع مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X الإسماعيلي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 2 HD

سموحة X وادي دجلة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 3 HD

الأهلي X  الزمالك – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

الجونة  X  أسوان – الساعة التاسعة والنصف مساء

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