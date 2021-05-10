مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10-5-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الاثنيند الموافق 10-4-2021، العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الكونفيدرالية الافريقية .
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام X بيرنلي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X غرناطة – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
بورتيمونينسي X موريرينسي – الساعة السابعة مساء
بورتو X فارينزي – الساعة التاسعة والربع مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X الإسماعيلي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 2 HD
سموحة X وادي دجلة – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 3 HD
الأهلي X الزمالك – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports 1 HD
الجونة X أسوان – الساعة التاسعة والنصف مساء