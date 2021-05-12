15 مرضا مزمنا يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل

حدد قانوني الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء قرار رقم 259 لسنة 1995، الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته.

ويشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول وأن يكون مانعا من تأديته العمل وأن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.

ويستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.

أمراض تستحق اجازة بأجر كامل

1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.

2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.

3- الجذام النشط أو مضاعفاته.

4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة:

مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.

5- أمراض الجهاز الدوري:

- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.

- أنيورزم جدار الأورطي.

- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.

- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.

- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب

- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.

- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).

- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.

6- أمراض الجهاز التنفسي:

- الدرن الرئوي النشط.

- الساركويدوزس.

- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.

- الخراج الرئوي.

- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.

- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.

7- أمراض الجهاز الهضمي:

- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.

- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.

- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.

- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.

- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.

- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).

- الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.

8- أمراض الجهاز العصبي:

- الشلل العضوي بالأطراف.

- الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.

- تكهف النخاع الشوكي.

- أورام المخ.

- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.

- ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.

- الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.

9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:

- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.

- النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.

- النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.

- النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.

10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:

- التسمم الدرفي.

- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.

- مرض أديسون.

- مرض هودجكين.

- مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.

- مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.

11- أمراض الجهاز الحركي:

- تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.

- مرض الروماتيد النشط.

- نكروز العظام ودرن العظام.

12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:

- الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.

- مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.

- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.

13- أمراض النسيج الضام مثل:

- مرض القناع الأحمر المنتشر.

- الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.

- الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.

- مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).

14- أمراض العيون:

- الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.

- الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.

- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.

- الانفصال الشبكي.

- الأغلوكوما.

- الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.

- الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.

- التهاب أو تورم العصب البصري.

- الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.

- جراحة الجسم الزجاجي.

15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:

- الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.

- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.

- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.

- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.

