اليوم.. سهر الصايغ تعرض مع سامح حسين مسرحية " المتفائل"

في السادسة على المسرح القومي

تعرض مسرحية المتفائل، للفنان سامح حسين و الفنانة سهر الصايغ، اليوم الجمعة ثانى أيام عيد الفطر على خشبة المسرح القومي بالعتبة، و يفتح الستار في تمام السادسة إلتزاما بقرار رئاسة الوزارة بالغلق في التاسعة مساءً وكانت عروض مسرحية "المتفائل"، قد بدأت العام الماضى، وهى المسرحية الذى يشارك فيها بجانب سامح حسين وسهر الصايغ، كلاً من يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

وكان الفنان ضياء شفيق حصل بداية العام الجارى 2021 على جائزة أفضل مصمم استعراضات بالمهرجان القومي للمسرح المصرى عن مسرحية "المتفائل" وذلك بعدما عرضت العام الماضى لمدة 150 ليلة عرض علي خشبة المسرح القومي.

علقت الفنانة سهر الصايغ على انتهاء مسلسل “الطاووس” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

ونشرت سهر الصايغ صورا لها من كواليس مسلسل “الطاووس” وعلقت قائلة: "هذا العمل ليس انتصارا لشجاعة كل من أعلنت تعرضها لأذى لفظي أو جسدي، ولكن بمثابة تحية وتشجيع للمكسوت عنهم من ضحايا، إن العدالة أمر حتمي".

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس" إصدار المحكمة قرارًا بإعدام كل من «زين وحماد» مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ، وحققت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند جوجل.

المسلسل عرض على قناة “صدى البلد”، وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.