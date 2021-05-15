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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تناشد طلاب الدراسات العليا ضرورة تسجيل المقررات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وجهت كلية الآداب بجامعة حلوان رسالة هامة لطلاب الدراسات العليا للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 بالكلية بضرورة عمل استمارة تسجيل المقررات لمن لم يقم بعملها .


وصرحت الكلية قائلة إنه على جميع الدارسين فى جميع المراحل بالدراسات العليا سوى القدامى من من قائموا بالتسجيل فى الترم الاول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 والجدد من الذين لم يقموا بالتسجيل فى الترم الثانى، الانتهاء من عمل استمارة تسجيل المقررات وأن فى حالة عدم التسجيل والتسليم فى إدارة شئون الطلاب بالكلية.

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ونوهت الكلية ان فى حالة عدم تسجيل المقرارات وتسليمها فإن الكلية غير مسؤوله عنه ولم يتم قيده فى أى كشوفات خاصة بالكلية . 
 

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الآداب جامعة حلوان ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، عقدت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وذلك للإعلان عن مشاركة كلية الآداب ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المشروع القومى لمحو أمية الكبار تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تضمنت الندوة التعريف بالمشروع وأهدافه وتوضيح مفهوم الأمي الذي لايستطيع مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة المتلاحقة كما وكيفا ، ومن ثم لابد من تضافر الجهود للقضاء على الأمية أو بمعنى أدق الحد أو التقليل منها ، فإلى جانب الجهات الحكومية المنوطة بها هذا الأمر، كان لابد من إشراك الشباب فى المشروعات التنموية التى تستهدفها الدولة، وهم ممثلون من  طلاب الجامعة لتعريفهم بمفهوم العمل التطوعى وأهميته خاصة فى مجال تعليم الكبار، حيث يعد الشباب  قاطره التنمية التى تنشدها الدولة.

 

أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تشارك في المشروع القومى لمحو الأمية من خلال طلابها، كما تقوم بعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وذلك إيمانًا بدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نماء وتطور المجتمع المصرى.  
 

الدراسات العليا كلية الآداب بجامعة حلوان جامعة حلوان تسجيل المقررات اخبار التعليم

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