فوضى التكاتك والزحام تزعج أهالي حدائق المعادي

شكاوي مستمرة من سكان منطقة حدائق المعادي من انتشار الفوضى والزحام وتعطل سير الطريق بسبب ظاهرة التوكتوك، تحديداً شارع حسانين دسوقي أمام محطة مترو حدائق المعادي.



وأوضح محمد السيد، صاحب الشكوى، أن الأمر يعطل ويشل حركة المارة بالشارع لساعات طويلة، ويتسبب بأزعاج كبير لكل سكان المنطقة، ويصل الأمر أحياناً للمشادات والتطاول من قبل سائقي التكاتك لبعضهم البعض.



ويستغيث أهالي المنطقة بالمسؤولين والحي والنظر لهذا الشكوى، لأنه أغلب الحوادث والكوارث بالمنطقة تحدث بسبب سائقي التكاتك، ومعظمهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم ال ١٥ عاما.





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