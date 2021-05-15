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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى التكاتك والزحام تزعج أهالي حدائق المعادي

صدى البلد

شكاوي مستمرة من سكان منطقة حدائق المعادي من انتشار الفوضى والزحام وتعطل سير الطريق بسبب ظاهرة التوكتوك، تحديداً شارع حسانين دسوقي أمام محطة مترو حدائق المعادي. 
 

وأوضح محمد السيد، صاحب الشكوى، أن الأمر يعطل ويشل حركة المارة بالشارع لساعات طويلة، ويتسبب بأزعاج كبير لكل سكان المنطقة، ويصل الأمر أحياناً للمشادات والتطاول من قبل سائقي التكاتك لبعضهم البعض. 
 

ويستغيث أهالي المنطقة بالمسؤولين والحي والنظر لهذا الشكوى، لأنه أغلب الحوادث والكوارث بالمنطقة تحدث بسبب سائقي التكاتك، ومعظمهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم ال ١٥ عاما. 

 

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار التوك توك حدائق المعادى شكوى المواطنين حل مشاكل المواطنين استغاثة اهالي عدم السماح للأطفال بقيادة التوك توك

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فوضى التكاتك والزحام تزعج أهالي حدائق المعادي

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