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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين : لا أستحق عقوبة اتحاد الكرة .. فيديو

ربيع ياسين
ربيع ياسين

قال ربيع ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، إنه ساهم في ظهور جيل محترم للكرة المصرية وصرف من جيبه الخاص لخدمة منتخب الشباب.


وأضاف ربيع ياسين ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بقرار اتحاد الكرة المصري بتخفيض عقوبته من 6 أشهر إلى شهر واحد وتخفيض الغرامة الموقعة عليه من 200 إلى 50 ألف جنيه، ولكنه تساءل عن الذنب الذي اقترفه والذي تسبب في توقيع هذه العقوبة عليه.

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وتابع :" أنا أراعي الله في عملي ،وكنت أنفق من جيبي الخاص على منتخب الشباب، وساهمت في ظهور جيل محترم للكرة المصرية"، مشددا :" لم أخطئ حتى أعاقب، لا أستحق هذه العقوبة".

مصر اتحاد الكرة منتخب الشباب ربيع ياسين هاني حتحوت

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