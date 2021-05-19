ربيع ياسين : لا أستحق عقوبة اتحاد الكرة .. فيديو

قال ربيع ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، إنه ساهم في ظهور جيل محترم للكرة المصرية وصرف من جيبه الخاص لخدمة منتخب الشباب.



وأضاف ربيع ياسين ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بقرار اتحاد الكرة المصري بتخفيض عقوبته من 6 أشهر إلى شهر واحد وتخفيض الغرامة الموقعة عليه من 200 إلى 50 ألف جنيه، ولكنه تساءل عن الذنب الذي اقترفه والذي تسبب في توقيع هذه العقوبة عليه.

اقرأ أيضا .. قرار من اتحاد الكرة تجاه ربيع ياسين وموقف عقوبته



وتابع :" أنا أراعي الله في عملي ،وكنت أنفق من جيبي الخاص على منتخب الشباب، وساهمت في ظهور جيل محترم للكرة المصرية"، مشددا :" لم أخطئ حتى أعاقب، لا أستحق هذه العقوبة".