وفاة نجل الفنان الراحل سعد عبد الوهاب

إعلن هانى سعد عبد الوهاب ابن الفنان الراحل سعد عبد الوهاب عن وفاة شقيقة وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .

حيث علق قائلا ً:" إنا لله وإنا إليه راجعون، أخى وحبيبى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب فى ذمة الله ، أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يثبته الله عند السؤال"

سعد عبد الوهاب من مواليد 16 يونيو 1929 م تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة .

وهو ابن أخ الموسيقار محمد عبد الوهاب واسمه بالكامل سعد حسن عبد الوهاب ، وقد عمل بالإذاعة فور تخرجه كمذيع لمدة خمس سنوات.

بدأت ميوله الفنية مبكراً مما جعله يتجه إلى الغناء.اكتشفه المخرج حسين فوزى وقدمه للسينما في فيلم العيش والملح ، وبالرغم من قلة أعماله الغنائية إلا أنها تركت أثر في مجال الغناء العربي.

وقد ابتعد عن الغناء لمدة عشرين عاماً تقريباً عمل خلالها مستشاراً للأغنية الوطنية في الإذاعة بدولة الامارات ، حيث وضع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وغناه بنفسه.

من أبرز أغانيه "الدنيا ريشة في هواء" ،و"القلب القاسى" ،و"من خطوة لخطوة"، و" على فين وخدانى عنيك" و"جنة أحلامي"، و"شبابك أنت"، و" بنات البندر"، و"وشك ولا القمر".