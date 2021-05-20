نشرة الفن| وفاة سمير غانم تفجع الوسط الفني.. ومصدر طبي يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية ..

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن حالتها مستقره ونأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة وتخرج من العناية المركزة.

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

طالب المنتج أحمد السبكي الصحفيين المصورين بوقف التصوير فورا أمام المستشفى المتواجد بها جثمان الفنان سمير غانم، ومغادرة المكان لإخفائهم الخبر عن الفنانة دلال عبد العزيز، وهو النفس الأمر الذي طلبه عدد من المقربين لعائلة سمير غانم.

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

علم موقع صدى البلد، أن عائلة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته عن زوجته الفنانه دلال عبد العزيز.

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"