دراسة: محلول الفم يسرع الشفاء من فيروس كورونا

يعد الترطيب أمرًا أساسيًا للتعافي من العدوى بما في ذلك فيروس كورونا ، فهو عدوى فيروسية أثرت على العديد من الأشخاص حول العالم، وتسبب في وفاة 34.2 ألف شخص حتى الآن.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يسبب أعراضًا شديدة لدى البشر، فإنه لا يعاني كثيرون من حدته أو يتطلب علاجهم دخول المستشفى.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 12-15 في المائة من المرضى يحتاجون فقط إلى دخول المستشفى ، في حين أن البقية منهم قادرون على إدارة أعراضهم والتعافي بنجاح في المنزل باستخدام علاجات سهلة وأقل تكلفة مثل علاج الجفاف عن طريق الفم ، والذي يتضمن استخدام الفم محلول معالجة الجفاف (ORS) أو الماء عن طريق الفم.

ومحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم ، المعروف باسم الماء الفموي ، هو دواء بدون وصفة طبية مصنوع من كلوريد الصوديوم (2.6 جم / لتر) ، والجلوكوز اللامائي أو المجفف (13.5 جم / لتر) ، وكلوريد البوتاسيوم (1.5 جم / لتر) وثلاثي الصوديوم، ثنائي السترات (2.9 جم / لتر).

وتنصح منظمة الصحة العالمية أيضًا باستخدام الماء عن طريق الفم مع المكونات المذكورة أعلاه وكبريتات الزنك المضافة لعلاج الإسهال ، وهو تجميع شائع لـ فيروس كورونا.

المصدر “boldsky”