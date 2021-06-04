المرشد الإيراني: نريد أفعالا لا وعودا لإحياء الاتفاق النووي

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن إيران تريد أفعالا لا وعودًا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني: "أبلغت مفاوضينا أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق النووي".

وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أوائل أبريل تهدف لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وردا على العقوبات، تعكف إيران على إعادة بناء مخزونها من اليورانيوم المخصب وعلى تخصيبه لمستويات أعلى من النقاء وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة للإسراع بعملية الإنتاج.

ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات عبّر يوم الأربعاء عن اعتقاده في التوصل لاتفاق خلال الجولة القادمة التي تبدأ الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون كبار إن أصعب القرارات تقف حائلا.

