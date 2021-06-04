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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفضل مركباته الطبيعية

دراسة جديدة : الشاي الأخضر يمكنه علاج فيروس كورونا

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فيروس كورونا من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة سوانسي بالمملكة المتحدة، إنه يمكن استخدام مكونات الشاي الأخضر في ظهور عقار قادر على مواجهة فيروس كورونا كوفيد -19.


الشاي الأخضر وعلاج كورونا

وقال الدكتور سوريش موهانكومار المشرف على الدراسة مع زملائه في الهند، "لقد قمنا بفحص المركبات الطبيعية في الشاي الأخضر التي نعرف بالفعل أنها نشطة ويمكنها التصدي لعدوى فيروس كورونا باستخدام برنامج كمبيوتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
 

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وأفاد موهانكومار، بأن النتائج التي توصلنا إليها  تشير إلى أن أحد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكنه أن يقاوم فيروس كورونا التاجي Covid-19.، وفقا لما eurekalert.
 

الشاي الأخضر وعلاج فيروس كورونا


وأكد الأستاذ المساعد الدكتور موهانكومار، أن البحث لا يزال في أيامه الأولى وبعيدًا عن أي نوع من التطبيقات السريرية؛ حيث إن الشاي الأخضر يعتبر أقدم صيدلية في الطبيعة وكنزًا للعقاقير الجديدة المحتملة، ويمكن لمركباته أن تساعد في مكافحة جائحة فيروس كورونا Covid-19.

وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مركب Gallocatechin الموجود في الشاي الأخضر أظهر فاعلية كبيرة في علاج فيروس كورونا، إضافة إلى أنه آمن سريريا، يمكن أن يكون متاحًا بسهولة، ويمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة.

وأكد رئيس الصيدلة البروفيسور أندرو موريس، أن هذه الدراسة تظهر أن المنتجات الطبيعية تظل مصدرًا مهمًا لمركبات الرصاص في مكافحة الأمراض المعدية.

فيروس كورونا علاج فيروس كورونا الشاى الأخضر المركبات الطبيعية مركبات الرصاص الأمراض المعدية

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