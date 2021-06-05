موانع استخدام وسائل منع الحمل المزروعة

هناك العديد من وسائل منع الحمل المزروعة، وتختلف اختيار وسائل منع الحمل المزروعة من مرأة لأخرى، وذلك بحسب ما تفضله السيدة، وما يتناشب مع طبيعة حياتها، وأيضا بحسب حالتها الصحية والتي يقوم الطبيب بتحديها.

وسائل منع الحمل المزروعة





ويمكن ‎استخدام وسائل منع الحمل المزروعة والذي يطلق عليها وسائل منع الحمل الهرمونية بعدة طرق، تشمل: الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.





ولكل وسائل منع الحمل مخاطر ومميزات؛ حيث تشمل المخاطر المرتبطة بـ ‎وسائل منع الحمل المزروعة النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.



وسائل منع الحمل المزروعة



وتكون هذه المخاطر أعلى بعض النساء، والتي يمكن ان يتوفر لدى المرأة حالة او اثنين من الشروط التالية، وقد يقوم الطبيب بتفضيل وسيلة منع الحمل عن الأخرى بحسب حالة المرأة الصحية، وتشمل :



- أكبر من 35 عاما.

- زيادة الوزن.

- لديهم تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة.

- ضغط دم مرتفع.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول.

- المدخنات.