تريند × خبر.. أول تحرك من البرلمان لحالة الطفل رشيد.. جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه

يرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين فيما يلي:



خالد بيومي بعد تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية .. ستلعب في مصر أو المغرب

علق الاعلامي خالد بيومي على تأجيل الاتحاد الأفريقي لقرعة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بدولة الكاميرون لأجل غير مسمي







يحتاج أغلى حقنه بالعالم.. أول تحرك من البرلمان لحالة الطفل رشيد



علق محمد الجارحي عضو مجلس النواب المصري على حالة الطفل رشيد المصاب بمرض جيني نادر بالعضلات والذي يحتاج أغلى حقنه بالعالم بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.



جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه بعد أنباء رحيله عن الفريق



دشن عدد جماهير الزمالك عبر تويتر هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه للمطالبه بالتجديد لفرجاني ساسي بعد أنباء رحيله عن الزمالك.





محمود حمدي الونش يظهر في الساحل رفقة "النني" أثناء قضاء عطلته الصيفية



شارك محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، متابعيه بمجموعة من الصور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من عطلته الصيفية.