بدء التطعيمات بالجرعة الثانية لفيروس كورونا لمنسوبي جامعة الأزهر

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية لحملة التطعيمات لجميع العاملين بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في إطار جهودها الدائمة والمستمرة لتطعيم جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ضد فيروس كورونا.



قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إن الجامعة انتهت فعليا من تطعيم عدد كبير من منسوبيها، في إطار حملتها المتنقلة التي جابت معظم قطاعات الجامعة، وكان آخرها بالأمس في الأمانة العامة المساعدة بطنطا.



أوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع عمداء الكليات على هامش مجلس الجامعة الأخير الذي عقد في نهاية شهر مايو الماضي, مضيفا إلى أن الأشخاص المقرر لهم الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم عليهم التوجه غدا إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية بمدينة نصر ومعه كارت المتابعة وبطاقة الرقم القومى.



يذكر أن التطعيمات مجانية وتقوم عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.