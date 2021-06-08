وزارة العدل تدافع عن ترامب في قضية اغتصاب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عزمها الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب، المتهم باغتصاب صحفية، في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من صدور قرار قضائي في أكتوبر الماضي أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.

واعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد بها الرئيس الأمريكس السابق على اتهامات الصحفية، وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوماً، وأنها "ليست من النوع الذي يعجبه"، كانت "مبتذلة وعديمة الاحترام"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأشارت الوزارة إلى أن قاضي المحكمة الفيدرالية الابتدائية لويس كابلان، توصل في أكتوبر إلى استنتاج خاطئ، مفاده أن تصريحات ترمب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.

وشددت الوزارة التي يتولى حقيبتها حالياً ميريك جارلاند، على أن التصريحات التي أدلى بها ترمب للصحفيين تدخل تماماً في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفاً حكومياً فيدرالياً، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.

ونددت إليزابيث جين كارول البالغة حالياً 77 عاماً ومحاميتها روبرتا كابلان، بالموقف الوزاري غير المتوقع.

واتهمت كارول في عام 2019، ترامب باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي.