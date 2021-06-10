الأمم المتحدة: 350 ألفا يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي

أظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة، أن تحليلا غير منشور أجرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة، يقدر أن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا يعيشون وضع المجاعة.

وتشكك الحكومة الإثيوبية في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وذلك وفقا لملاحظات اجتماع حول الوضع في تيجراي عقدته يوم الإثنين اللجنة الدائمة بين الوكالات التي تضم رؤساء ما لا يقل عن 18 منظمة بعضها تابع للأمم المتحدة.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز": "بالنسبة لخطر المجاعة، لوحظ أن الحكومة الإثيوبية تشكك في الأرقام الواردة في التحليل غير المنشور للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خاصة الاعتقاد أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص في مختلف أنحاء تيجراي يعيشون في مجاعة عند المرحلة الخامسة وفقا للتصنيف".

وأضافت أن التحليل، الذي قال دبلوماسيون إنه قد ينشر اليوم الخميس في أقرب تقدير، خلص إلى أن الملايين في تيجراي يحتاجون إلى "غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة".

ويرأس مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة اللجنة التي تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.