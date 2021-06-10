منصة حوارية.. وكيل لجنة الاتصالات بـ النواب يعدد مزايا تنسيقية شباب الأحزاب

قال أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين لديها خبرة برلمانية كبيرة، كما أنها تضم أكثر من 26 حزبا سياسيا، وهو أمر ملهم وفريد من نوعه، موضحا أن فكرة وجود طاولة واحدة تضم كافة الأراء المختلفة أمر غريب وجذاب.



وأضاف “زيدان” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه تواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال الفترة الانتخابية، منوها إلى أن فترة الانتخابات كلفته 42 ألف جنيه.



وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى وجود مركز بحثي وآخر إعلامي داخل التنسيقية من أجل توفير كافة المعلومات للجميع، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب بداخلها لجان نوعية تختص بإصدار مشروعات القوانين.



وأوضح أن التنسيقية قدمت وثيقة خاصة بالحوار المجتمعي مع 26 حزبا سياسيا، وهي وثيقة تاريخية لم تحدث من قبل.



ولفت إلى أن فكرة التكامل داخل التنسيقية من أهم أسباب نجاحها، مؤكدا أن التنسيقية منصة حوارية وليست حزبا سياسيا.

