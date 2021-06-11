دراسة: الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد احتمالية الوفاة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة أكسفورد، انهم توصلوا إلى خوارزمية قادرة على تحديد آثار الإصابة بفيروس كورونا لدى المرضى وحساب مخاطر حدوث الوفاة عبر تحليل فحوصات الأشعة المقطعية للرئتين.

اكتشاف مخاطر فيروس كورونا بالذكاء الإصطناعي





وأوضح الباحثون، ان الذكاء الاصطناعي يمكنه حساب مخاطر فيروس كورونا على المرضى عن طريق فحص الأوعية الدموية في الرئتين ومدى التهابها، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.





وتابع الباحثون، أنه يمكن للتقنية أن تكتشف أي إشارات غير معتادة في الدهون المحيطة بالأوعية الدموية من أجل قياس مستوى الالتهاب الذي تسببه "السيتوكينات" (نوع من البروتين) في المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا.



وكشفت بيانات الدراسة، ان هناك أشخاص يعانون من التهاب شديد في الأوعية الدموية، وهو ما جعلهم اكثر عرضة للوفاة بمعدلات تصل إلى ثمانية أضعاف عن باقي المصابين بعدوى فيروس كورونا.



وأشار الباحثون، إلى انه تبين أيضاً أنهم يستجيبون بشكل جيد لعقار مضاد للالتهابات أدى إلى تقليل خطر الوفاة بمقدار ستة أضعاف؛ حيث يمكن للأدوية المضادة للالتهابات ان تنقذ حياة المريض.



اكتشاف مخاطر فيروس كورونا بالذكاء الإصطناعي



وافاد الباحثون، بأن حالات الإصابة الشديدة بعدوى فيروس كورونا والمعروفة بأسم "عاصفة خلوية"، والتي تحدث نتيجة لغمر الجهاز المناعي مجرى الدم بروتينات معينة تسمى "السيتوكينات"، التي تسبب الالتهاب كرد فعل للفيروس.



وقال البروفيسور شارالامبوس أنتونيادس، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة أكسفورد، إنه يمكن لـ الذكاء الاصطناعي اكتشاف المرضى المعرضين لخطر يهدد حياتهم، وبالتالي يمكن وصف علاجات تناسب حالاتهم للمساعدة في التعافي على المدى الطويل من مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا.



وأضاف الباحثون، إلى أنه يمكن تطوير الذكاء الإصطناعي لكي يكتشف حالات رد الفعل المناعي المبالغ فيها لفيروس كورونا، والتي يمكن أن تسبب تخثراً غير طبيعياً في الدم، وبالتالي تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل.