طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس .. حيل قوية للأنواع الصعبة

تعد طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس من أكثر الأشياء التى تبحث عنها النساء حيث أنها من أصعب أنواع البقع ولا يتم التخلص منها بسهولة.



وتزداد معاناة المرأة مع بقع الشاي عندما تنشف وتترك لعدة أيام ومن ثم يكن تعلم طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس أمر فى غاية الأهمية حتى تتمكن من التخلص منها حتى وإن مر عليها عدة أيام.



وتقع بعض النساء فى أخطاء فادحة عند تطبيق طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس بشكل عشوائي مما يتسبب فى تلف قطعة الملابس سواء بتغير لونها أو بتهتكها .



نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس باحترافية شديدة بعدة وصفات مختلفة .



أزي أزيل بقع الشاي من علي الملابس



من أكثر الأسئلة التى تدور فى أذهان النساء هو أزي أزيل بقع الشاي من علي الملابس؟

فى الحقيقة تعد بقع الشاي من أصعب أنواع البقع التى يصعب التخلص منها وقد تضطر للتخلص من الأقمشة والملابس الموجودة لديك إذا لم تتمكن من التخلص من هذه البقعة .

وفى السنوات الأخيرة تمكن عدد كبير من المختصين فى ابتكار عدة طرق تساعد فى التخلص من بقع الشاي نهائيا دون إتلاف الأقمشة ، ومنها اتباع الخطوات التالية:



الشطف بالماء البارد



حاول شطف أكبر قدر ممكن من بقعة الشاي ، واغسلي الجزء الخلفي من الملابس لمحاولة التخلص من البقعة من على سطح القماش بدلًا من خرقه وتهتكه وذلك بالماء البارد فقط.

استخدمى المنظفات السائلة



بعد ذلك افركي البقعة بمنظف سائل مناسب لنوع ولون الملابس ولا تضغطى بقوة حتى لا تتلف الأقمشة ويفسد ملمسها ومظهرها.

اترك المنظف على بقعة الشاي لمدة 5 دقائق على الأقل وإذا كانت البقعة قديمة أو جافة ، فرك بقعة الشاي بالمنظف واترك القماش ينقع في الماء البارد لمدة 30 دقيقة.

اشطف الملابس جيدًا وإذا بقيت آثار الشاي قومي بفرك مسحوق غسيل سائل على بقعة الشاي وانقعه في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

رش المنظفات السائلة على بقعة الشاي



ويمكن الاستعانة ببعض مستلزمات النظافة والمساحيق سواء الطبيعية أو الصناعية للتمكن من إزالة بقع الشاي من على الأقمشة، ونعرض أبرزها فيما يلي:

ضعي صودا الخبز

استبدلى الصابون والماء البارد بطبقة سميكة من صودا الخبز وضعيها مباشرة على البقعة بينما لا يزال الشاي رطبًا " فور وقوع الشاي على قطعة الملابس ".

ستقوم صودا الخبز بامتصاص بقعة الشاي كالسحر حيث تسحب اللون البني من القماش إلى المسحوق.

كل ماعليك عو ترك صودا الخبز طوال الليل على بقعة الشاي الموجودة على الملابس، ثم اكشطي صودا الخبز من على القماش في الصباح.

من المهم جدا إزالة معظم البقع قبل غسل قطعة الملابس التى سكب عليها الشاي، وبعد ذلك يمكنك وضع الملابس في الغسالة وتظيفها بالطريقة المعتادة لمحاولة إنهاء الغسيل واستعادة قطعة الملابس كما كانت.

نقع الملابس في مزيل البقع

وفى حالة وجود بقع الشاى العنيدة أو حدوث البقع على الأقمشة السميكة ، قومى بنقعها في محلول من الماء البارد ومزيل البقع المؤكسدة واهتمى بقراء تعليمات تنظيف قطعة الملابس الموجودة على القطعة ذاتها حتى لا تتلف وفى نفس الوقت التزمى بالتعليمات والارشادات المدونة على مسحوق التنظيف المستخدم

إذا استمرت آثار بقع الشاي موجودة على قطعة الملابس بعد اتباع كل هذه الخطوات فيمكنك الاستعانة باستخدام مزيل للبقع أو هلام أو رذاذ واتركه لمدة خمس دقائق قبل غسله بشكل طبيعي.

تكرار عملية التنظيف

إذا كانت البقعة صعبة جدا فقومى بتكرار خطوات التنظيف السابقة عدة مرات متتالية حتى تتمكنى من التخلص من بقعة الشاي نهائيا، ولكن يجب قبل تكرار خطوات إزالة بقعة الشاي من على الملابس الانتباه إلى أن المسحوق الذي يتم وضعه يكن فوق مكان بقعة الشاي فقط وليس قطعة الملابس بأكملها حتى لاتتلف وتتعرض لفقدان لونها أو التمزق.

يساعد تكرار خطوات تنظيف البقع الصعبة فى إزالة معظم بقع الشاي من معظم الأقمشة، تكون عمليات التنظيف المتكررة ضرورية أحيانًا لإزالة البقع الكبيرة أو البقع العميقة التى يصعب إزالتها مثل بقعة الشاي خاصة التى مر على حدوثها عدة أيام " جافة وقديمة".

بطريقة بسيطة إزالة بقع الشاي من علي الملابس



و إذا لم تنجح هذه الخطوات السابقة، تستطيعى بطريقة بسيطة إزالة بقع الشاي من علي الملابس حتى وإن كانت قديمة وهى استخدام منظف خاص للسجاد أو المفروشات مع اتباع التعليمات والنصائح المدونة على العبوة من الخارج.

وهناك طريقة بسيطة أخرى يمكن الاستعانة بها فى إزالة بقع الشاي من على الملابس إذا لم تكن البقع عميقة وقوية وهى الخل الأبيض.

تحتوي معظم المطابخ والمطاعم على خزانة مليئة بالخل الأبيض ، مالاتعلمه الكثير من النساء أن الخل الأبيض يمكن أن يعمل كمزيل رائع للبقع الصعبة مثل الشاي ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح.

وإليك طريقة استخدام الخل فى إزالة بقع الشاي من على الملابس :

اخلطي ملعقة صغيرة من الخل الأبيض في بضعة أكواب من الماء وقومى برشهاعلى مكان البقعة فقط أو اسكبي السائل على بقعة الشاي، و بعد ذلك امسحي الملابس باستخدام قطعة قماش قطنية ولكن برفق، وستجدى أن بقع الشاي اختفت من على الملابس وبعد ذلك اغسلي القطعة بالطريقة المعتادة .

أضرار بقع الشاي علي الملابس



وإذا كنتى ترغبي فى معرفة أضرار بقع الشاي علي الملابس فهى ببساطة تجعلك لاتستطيعي ارتداء القطعة الموجود عليها البقعة نهائيا لأنها تجعل مظهر الزي غير مناسب وقد تضطري لشراء قطعة ملابس جديدة بدلا منها.

وبالنسبة للزى الخاص بالنساء والفتيات فقد تتسبب بقعة الشاي فى خسارة قطعة ملابس مميزة لا يمكن تعويضها لأن بعض الملابس النسائية تتمتع بتصميم خاص ويصعب إيجاد نفس القطعة بنفس التصميم والألوان مرة أخرى ، هذا فضلا عن التكلفة الإضافية لشراء قطعة ملابس جديدة وكل هذا لن تمري به إذا تمكنتى من التخلص من بقعة الشاي الموجودة على الأقمشة بطريقة صحيحة وآمنة.

وإذا تم التعامل مع بقعة الشاي الموجودة على الملابس بشكل خاطئ فقد تتلف نهائيا وتتمزق.

معالجة بقع الشاي من علي الملابس



نعرض فيما يلي كيفية معالجة بقع الشاي من علي الملابس بطريقتين مختلفتين.

قومي بنقع مكان بقعة الشاي فقط في محلول من مزيل البقع المؤكسد والماء البارد كما هو محدد على الملصق الموجود على المنظف.

وإليكم طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس بالماء الساخن .. إذا كان القماش يتحمل الماء الساخن ، فقومي بتثبيت القماش بإحكام باستخدام شريط مطاطي فوق وعاء أو كوب ثم اسكبي الماء المغلي بحذر شديد على البقعة من على ارتفاع قدمين فوقها تقريبا حتى تختفى البقعة تماما .

المصادر:

Cleanipedia

Thespruce

Today

How to Remove Tea or Coffee Stains from Clothing

How to Clean Tea Stains

How to remove tea stains from just about anything

