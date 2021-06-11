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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كوكب الحب والجمال| ظاهرة فلكية جديدة بين القمر والزهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشهد غدا السبت الموافق 12 يونيو، ظاهرة فلكية جديدة وهى اقتران القمر وكوكب الزهرة رمز الحب والجمال، فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

 

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وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن هواة ومحبي الفلك على موعد اليوم مع اقتران بين كوكب الزهرة والقمر حيث سيكون الأخير على أقرب مسافة له من الشمس.


وقال الدكتور جاد القاضى مدير معهد  البحوث الفلكية، إن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة فيظهر كوكبان خلف بعضهما على نفس الخط المار بالنسبة للرائي تجاه الشمس ولكن في الحقيقة المسافات بينهم كبيرة.

 

وأشار الدكتور "جاد"، إلى أن جميع الظواهر الفلكية إلي جانب فائدتها فلكية إلا أنها ظواهر جميلة ندعو المواطنين إليها للاستمتاع بمشاهدتها.

 

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وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.


- كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال


يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.


وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها بمدة تزيد على ربع 

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