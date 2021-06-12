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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: أصحاب متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

مخاطر الإصابة بفيروس
مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لمرضى متلامة داون

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فيروس كورونا من قبل باحثين في جامعة سيراكيوز، إلى أن البالغين المصابين بـ متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19.

 

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لمرضى متلازمة داون 



وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا بثلاث مرات أكثر من أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية ودماغية أخرى، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وشملت الدراسة أكثر من 500 مريض من ذوي الإعاقة في مدينة نيويورك؛ حيث كشف الباحثون أن الأشخاص ذوي متلازمة داون هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.


 

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وقال الباحثون إن المرضى من ذوي متلازمة داون الأكبر سنًا والمصابين بأمراض الكلى المزمنة وأولئك الذين يعيشون في بيئات مزدحمة أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا .



وكشفت نتائج الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من إعاقات ذهنية، خاصة مرضى متلازمة داون؛ يجب أن يكونوا أولوية في جهود التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المعروف أن الإعاقات الذهنية والنمائية تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID.


 

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لمرضى متلامة داون 


ووجدت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الإعاقات يميلون إلى الحصول على نتائج أكثر خطورة من عدوى فيروس كورونا COVID، مما يعني أنهم أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفى أو الموت إذا مرضوا.



متلازمة داون هي حالة تحدث عندما يكون لدى الشخص نسخة إضافية من المادة الوراثية، مما يسبب تغيرات عقلية وجسدية في نموه، ومن المحتمل أيضًا أن يعاني مرضى متلازمة داون والإعاقات الأخرى من حالات طبية أخرى تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ  عدوى فيروس كورونا COVID ، مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الغدد الصماء.
 

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