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أخبار البلد

الوطنية لمكافحة الإرهاب : الرئيس السيسى حافظ على الأمن القومي بكل معانيه فى الداخل والخارج

محمود الجمل ، رئيس
محمود الجمل ، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

أشاد محمود الجمل ، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بتصريحات  الرئيس السيسى خلال لقاءه برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، والتى أكد فيها على أن مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة.

وأشار الجمل فى بيان صحفى له إلى أن فكر الرئيس خلال لقائه مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة مبني على عقيدة راسخة من رجل عسكرى حازم ومخابراتى قدير يتحدث بأسلوب استراتيجى له أبعاد داخلية وخارجية ، مؤكدًا أنه من أهم الأبعاد التى عمل عليها هى الحفاظ على الأمن القومى المصرى بكل معانيه فى الداخل والخارج.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف: خطة الرئيس السيسى فى القضاء على الإرهاب بالتوازى مع التنمية الشاملة كان من خلال خطط وأبحاث وليست وليدة اللحظة لأن عقيدة مصر وقواتها المسلحة ثابتة لن تهتز أمام كل المعوقات ، والدليل على ذلك قضاءنا على الإرهاب فى سيناء ووضع الخطوط الحمراء للدول المعتدية على أمننا القومى وكسر شوكة كل الدول التى روجت بأن مصر مليئة بالإرهاب والتطرف وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الداخل والخارج وتوسيع نطاق التعاون الدولى بين مصر أفريقيا وخصوصا فى التوقيت الذى كانت مصر فيه رئيسة الاتحاد الافريقى واللقاءات المستمرة للرئيس برؤساء وزراء الدول الأفريقية والمنتديات والمؤتمرات الأفريقية التى تمت على أرض مصر فى اسوان ومختلف المحافظات ومخاطبة الشباب الافريقى من خلال حديث الرئيس فى المؤتمرات العالمية وأمام مجلس الأمن ، مشيرا إلى أن كل ذلك يسير بالتوازى جنبا إلى جنب مع خطة التنمية الشاملة فى كل المستويات ومكافحة الإرهاب داخل مصر وخارجها.

كما أكد أنه من أهم الموضوعات التى تحدث عنها الرئيس هى الترابط والتلاحم بين الدول الأفريقية والحفاظ على أن مصر هى البوابة الشمالية لأفريقيا وهى بيت كل الأفارقة.

الرئيس السيسي التنمية الشاملة الإرهاب المحكمة الدستورية المصرية رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

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