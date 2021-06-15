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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يُطلق عليه "وسابي" ذو وجه أسود وبني

"واسابي" و"بوربون" يفوزان على آلاف الكلاب في بطولة "كينيل كلوب" الوطنية

افضل كلب
افضل كلب

تشهد مسابقات إختيار الأفضل بين الحيوانات، رواجا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقام لها المسابقات منذ أكثر من 100 عام.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية، فاز كلب من فصيلة "بيكينيز"، يُطلق عليه "وسابي" ذو وجه أسود وبني، بجائزة أفضل كلب في مسابقة "ويستمنستر كينيل كلوب" للكلاب في تاري تاون بولاية نيويورك، يوم الأحد الماضي

وجاء "ويبيت" الإنجليزي، اسمه بوربون، في المركز الثاني حيث فاز بجائزة Reserve في مسابقة عمرها 145 عاما. وكانت هذه أول مرة لا تقام فيها المسابقة في منهاتن.

ونقل المنظمون العرض بسبب جائحة "كوفيد-19"، من مقرها المعتاد في "ماديسون سكوير جاردن" إلى قصر Lyndhurst، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر على ضفاف نهر "هادسون" في تاري تاون.

وتقام هذه المسابقة سنويا منذ عام 1877، وهي إحدى أقدم الأحداث الرياضية وأكثرها شعبية في الولايات المتحدة، حيث يتنافس فيها كلاب من أكثر من 200 سلالة أصلية مختلفة.

وفاز كل من "واسابي" و"بوربون"، على آلاف الكلاب الأخرى ليحصلا على اللقب في بطولة "كينيل كلوب" الوطنية في 2019 و2020 بالترتيب.

الولايات المتحدة الامريكية بيكينيز وسابي جائزة أفضل كلب ويستمنستر كينيل كلوب تاري تاون نيويورك

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