المؤسسة العسكرية.. قائد الجيش اللبناني يحذر من فوضى وانهيار| تفاصيل

حذر قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد سيؤدي إلى انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.

وحسب موقع "لبنان 24"، أضاف عون أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في الوقت القريب.

وأشاد بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمةٍ واصرارٍ وانضباط وإيمانٍ بقدسية المهمة رغم تدهور قيمة الليرة.

وأضاف أن الجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه.

وأعرب عن أمله في اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنود وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة.

وقال إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا، ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة 20 دولة.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادرًا على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، طالب وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني بضرورة الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له.

فيما قالت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، إنه لا يجوز التخلي عن الجيش الذي يشكل الضمانة لاستقرار البلاد.