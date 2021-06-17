استشاري تغذية: كورس الدبل للتخسيس لا يتعارض مع أي مرض

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الدبل لا يتعارض مع أي مرض، أو حتى الرضاعة الطبيعية، مشيرا إلى أن الكورس الدبل يصلح استخدامه لجميع الأعمار ، بداية من 12 عامًا حتى 80 عامًا ، معقبا: "مفيش أي تعارض مع أدوية السكر أو الكوليسترول، أو أي دواء آخر".

وأوضح "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك إمكانية للوقاية من مرض السمنة، والعمل على زيادة معدل الحرق، من خلال تناول الكورس الدبل الخاص بخبيرة التغذية دعاء سهيل.

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".

وأشار "غزالي" إلى أنه يجب أن يسير جميع الأشخاص على كورس حرق الدبل، الذي يهدف إلى حرق جميع السعرات التي تناولها مريض السمنة دون فائدة، فبالتالي يزيد لديه معدل الحرق، كاشفا أن الغدة الدرقية هي التي تساعد الشخص على الحرق.