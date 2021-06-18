الحكومة اليمنية تطالب بمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين

طالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، بممارسة مزيد من الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي، في ظل عدم جديتهم في عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء بالرياض جمع عبدالملك بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على "ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي، كون سلوكهم الواضح في رفض وإفشال مبادرات السلام وجرائمهم المتكررة ضد المدنيين، مؤشر على عدم جديتهم في السلام، وإصرارهم على التصعيد، ومضاعفة معاناة اليمنيين".

وأضاف أن "المجتمع الدولي، أمام محك حقيقي للتعامل مع هذا التعنت والرفض الحوثي المستمر"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي لقاء منفصل، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن "رفض المليشيات الحوثية وقف إطلاق النار الشامل، وإعادة فتح مطار صنعاء، وضمان توريد عوائد المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين، يثبت الذرائع الكاذبة التي تدعيها هذه المليشيات ويؤكد مساومتها بالجانب الإنساني، بغية الاستمرار في تنفيذ أجندة إيران التخريبية".