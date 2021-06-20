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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

شريف دسوقي
شريف دسوقي

يبدأ  اليوم الأحد ، الفنان شريف دسوقي في أخذ مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية تم خلالها بتر ساقه.

 

وكان دسوقي وجه الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وتركيبه له في مصر، مضيفا "لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه ولا مجلس الوزراء".

أعلن الفنان شريف دسوقي، مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، وسيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من "وقفة رجالة" والجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال.

وأوضح "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ليلة حكي له في مسرح الطليعة والقومي بعد أسبوعين من الآن، موجها الشكر للمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة "بـ100 وش" للوقوف بجانبه خلال، مؤكدًا أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "ماما حامل" الذي يعرض خلال الفترة الحالية بالسينمات.

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شريف دسوقي: اتولدت تحت خشبة المسرح ومضيت الجزء الثاني من "بـ100 وش"

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وتابع: "أنا أتولدت تحت خشبة المسرح.. بيتنا كان جوه المسرح"، كما أن والده كان مدير المسرح ورخصته موجودة، منوهًا إلى أنه عاش مع إسماعيل ياسين خلال فترة كبره، كما أنه يعجبه تجربة مسرحية للشباب من إخراج تامر كرم ومعتز ولي الدين.

وأكد شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته وأن مصر تمتلك فرقا طبية على أعلى مستوى، قائلا: "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة".

وأضاف "دسوقي"، أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "ماما حامل"، وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذه الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.

عبد الفتاح السيسي 100 وش طرف صناعى فيلم ماما حامل للرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان شريف دسوقى شريف دسوقى التمثيل

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