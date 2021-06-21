مواعيد مباريات أمم أوروبا "يورو 2020" .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات بطولة اليورو علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020
مواعيد مباريات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
مقدونيا الشمالية X هولندا – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max
أوكرانيا X النمسا – الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max
روسيا X الدانمارك – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max
فنلنداX بلجيكا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
كما أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
هدف المباراة الوحيد سجله بيسينا في الدقيقة 39، ليقود الطليان لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وثالث انتصار على التوالي في المجموعة.
انتصار الطليان رفع رصيدهم للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل منتخب ويلز معه لدور الـ 16 رغم الخسارة، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا على نظيره السويسري الذي احتل المركز الثالث بعد الفوز على تركيا.