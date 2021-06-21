مواعيد مباريات أمم أوروبا "يورو 2020" .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات بطولة اليورو علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020

مواعيد مباريات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

مقدونيا الشمالية X هولندا – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

أوكرانيا X النمسا – الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max

روسيا X الدانمارك – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max

فنلنداX بلجيكا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

كما أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف المباراة الوحيد سجله بيسينا في الدقيقة 39، ليقود الطليان لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وثالث انتصار على التوالي في المجموعة.

انتصار الطليان رفع رصيدهم للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل منتخب ويلز معه لدور الـ 16 رغم الخسارة، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا على نظيره السويسري الذي احتل المركز الثالث بعد الفوز على تركيا.